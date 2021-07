Dopo due mesi più freschi della norma 1981-2010, giugno è tornato a far registrare un’anomalia positiva della temperatura. Lo scarto dalla media, di 2,7 °C, ha reso il mese il quarto giugno più caldo dall’inizio delle misure nel 1864, a pari merito con quello del 2002. Ne dà notizia l’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (USTAT). Il giugno più caldo registrato, con un’anomalia positiva di ben 5,1 °C, risale alla storica estate del 2003. Nel 2019 e nel 2017 giugno si chiuse con un’anomalia di rispettivamente 3,4 °C e 3,0 °C.

Le temperature medie giornaliere sono risultate praticamente sempre superiori alla norma 1981-2010; quelle minime giornaliere sono scese solamente per un paio di giorni al di sotto della rispettiva media, mentre le massime giornaliere hanno sostanzialmente sempre superato il loro valore medio. Non sono però stati stabiliti nuovi record. Solamente le massime raggiunte il giorno 13, grazie a una debole componente favonica, rientrano localmente fra le dieci più elevate per giugno: i 33,3 °C di Lugano e i 34,3 °C di Magadino/Cadenazzo corrispondono al quarto valore più elevato delle rispettive serie storiche, iniziate nel 1864 e nel 1953; i 33,7 °C di Locarno-Monti sono il decimo valore più elevato dal 1935 e i 33,1 °C di Stabio l’ottavo dal 1981; per quanto riguarda le stazioni di montagna, i 23,4 °C a Cimetta sono l’ottavo valore più elevato dal 1982. Sul fronte delle minime, il 17 la stazione di Piotta ha registrato 16,3 °C, nono valore più elevato dal 1959.

Che il mese sia stato comunque molto caldo appare chiaramente considerando alcuni indicatori climatici, come ad esempio le giornate estive (quelle in cui il termometro raggiunge almeno i 25 °C): questa soglia è stata superata 26 volte a Locarno-Monti e 25 volte a Lugano, a fronte di una media degli ultimi 30 anni di rispettivamente 15 e 16 volte. A LocarnoMonti e a Lugano le prime giornate tropicali (quando la temperatura raggiunge o supera i 30 °C) si verificano mediamente il 27 giugno, rispettivamente il 2 luglio. Come menzionato, le temperature del giorno 13 hanno superato i 30 °C alle basse quote, facendo registrare la prima giornata tropicale dell’anno 2021, quindi con qualche giorno di anticipo rispetto alla norma 1981-2010. Il numero di giornate tropicali e di notti tropicali (quando la temperatura non scende sotto i 20 °C) è però risultato in linea con quanto osservato nell’ultimo trentennio.

Le precipitazioni sono state frequenti: è piovuto per 18 giorni, 8 dei quali hanno visto lo sviluppo di temporali. Queste precipitazioni, di carattere convettivo, non hanno tuttavia interessato tutto il territorio, come tipicamente accade in questa stagione. Nonostante la frequenza, la somma mensile delle precipitazioni mediata su tutto il territorio ammonta a 51 mm. Si tratta di un valore abbastanza basso (corrispondente al 30% della norma 1981-2010), tuttavia non eccezionale: infatti, giugno è risultato ancora più avaro di pioggia per dieci volte dal 1864 (ma una sola volta negli ultimi 30 anni: nel 2004, con il’11% del valore normale). Le precipitazioni sono risultate più abbondanti nelle zone alpine del Ticino nordoccidentale, dove il totale mensile si è avvicinato all’80% del valore normale. Sul Ticino centromeridionale questa percentuale scende invece al 15-30%. Infine, il soleggiamento mensile è risultato perfettamente in linea con la norma 1981-2010.

