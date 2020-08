Il sindacato OCST-docenti apprezza e condivide la decisione governativa di aprire l'anno scolastico in presenza secondo le modalità stabilite dal primo scenario pianificato. Lo si legge in un comunicato odierno, in cui si sottolinea che «in tal modo il rapporto tra gli allievi e tra allievi e docenti potrà acquisire nuovo slancio e vigore educativo». Secondo il sindacato: «È ora fondamentale che i singoli istituti allestiscano piani di protezione efficaci dal punto di vista sanitario e capaci al contempo di consentire il pieno svolgimento delle attività didattiche, anche per le discipline più sensibili, come arti plastiche ed educazione fisica». Nella nota si legge inoltre: «Come avvenuto da marzo a giugno, il sindacato sarà attento alle effettive condizioni in cui allievi e docenti lavoreranno, intervenendo prontamente con proposte e richieste mirate e costruttive».