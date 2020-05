Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Ospedaliero Cantonale ha nominato all’unanimità Glauco Martinetti quale nuovo direttore generale. In un comunicato odierno si legge: «Scelto fra una rosa di candidati di valore che hanno onorato il bando di concorso, il nuovo direttore sarà chiamato a condurre l’EOC in un periodo di profonde trasformazioni». Martinetti, 54 anni, presidente della Camera di commercio e direttore della Rapelli, assumerà la carica il 1. gennaio 2021, quando sostituirà l’attuale direttore generale Giorgio Pellanda, che terminerà la propria attività a fine 2020 per pensionamento dopo 10 anni alla Direzione dell’EOC.