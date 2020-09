Franco Tanzi, medico geriatra e coordinatore del gruppo di lavoro «case anziani», in occasione della conferenza stampa di questa mattina, ha parlato di uno studio in corso condotto dal collega Roberto Malacrida. Primario emerito dell’EOC, Malacrida, da noi contattato, entra nel merito di tale studio. Anche se ammette: «È presto per parlare dei risultati. In effetti con la Fondazione Sasso Corbaro e l’ADiCASI abbiamo creato una piattaforma di ricerca qualitativa. La stessa ha aperto quattro fronti di studio. Attraverso il primo vogliamo capire quale sia stato l’impatto dell’isolamento sul concetto di dignità degli over 65. Attraverso il secondo ci interessa capire il punto di vista dei famigliari degli ospiti delle case anziani, mentre con il terzo quello dei medici, rispetto alle direttive...