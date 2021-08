«Sono trascorsi tre anni da quando il Consiglio federale ha chiesto al gremio della Convenzione internazionale di Berna un ‘declassamento’ del grado di tutela del lupo, ma finora nulla si è mosso. La situazione nella Svizzera italiana e in altri Cantoni sta degenerando. Non si può più tergiversare o accampare scuse: bisogna agire in fretta». Germano Mattei è presidente di AmAMont (l’Associazione transfrontaliera italo-svizzera per la ruralità alpina, per la montagna da vivere e per la cooperazione tra regioni e cantoni) e co-presidente dell’Associazione svizzera per un territorio senza grandi predatori.

Dal 2014, quotidianamente, si occupa della tematica. Le segnalazioni da parte di allevatori ed alpigiani si sono viepiù fatte frequenti nelle ultime settimane. «Sono disperati perché non sanno...