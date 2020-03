Da giorni ormai – come tanti altri – vive separata dal mondo. Eppure non perde il buonumore. «La mattina sanno che mi sono svegliata, perché mi sentono cantare», racconta al telefono. Avremmo tutti molto da imparare da Ada Lidia Brianza-Socchi, 90 anni («91 il primo agosto, lo stesso giorno della Svizzera», tiene a sottolineare). È una dei moltissimi anziani ospiti negli istituti ticinesi, sigillati per proteggerli e per evitare la minaccia del Covid-19. «In fondo – prosegue – il ritmo delle nostre giornate non è mutato tantissimo. Gli orari sono quelli, certi rituali rimangono: la doccia, la colazione, la toilette dopo cena. Però, ovviamente, i contatti sono andati scemando: prima si mangiava tutti assieme, ora lo facciamo soli in camera; prima potevamo avere relazioni dirette fra noi, ora ci si vede a distanza in corridoio (anche se per alcuni resta una misura incomprensibile)». Particolarmente difficile, per la signora Ada (ospite alla Clinica Varini di Orselina), non poter incontrare direttamente il figlio. «Certo, mi chiama tre volte al giorno, ma non è la stessa cosa...».

Personale encomiabile

A supplire un po’, la presenza del personale: «Encomiabile. Non so come faremmo senza di loro. Sono ammirevoli e di una grande tenerezza». Per il resto, la signora Ada cerca di riempire i vuoti come può. Per fortuna le piace leggere e lavora parecchio a maglia («avrò già fatto 50 sciarpe...», aggiunge con tono scherzoso).

Informazione fondamentale

«Guardiamo anche la tv, per tenerci informati su quel che accade. Soprattutto il nostro telegiornale. A volte sentendo tutte le notizie sembra di vivere in un sogno. Anzi, in un incubo. In novant’anni non ho mai visto una cosa simile, nemmeno in tempo di guerra». Ma la signora Ada non perde la speranza e lancia un messaggio anche a chi sta fuori: «Siate fiduciosi: tutto passa!»

«Restate a casa e rispettate le regole». Negli scorsi giorni questo appello è stato ripetuto più volte sia dal medico cantonale Giorgio Merlani, sia dalle autorità cantonali e federali. Un appello che tutti non dobbiamo seguire e in particolare lo devono fare le persone a rischio, tra cui gli anziani. Nelle case per anziani del Cantone, come detto, si lotta per non fare entrare il coronavirus con misure molto restrittive ma indispensabili per proteggere gli ospiti. Questi ultimi si sono dovuti adattare a questo nuovo scenario, a sentire i propri cari solo via telefono o videochiamata. «La situazione qui è particolare», ci conferma la 95.enne Mildred Ployer, ospite della Casa anziani Circolo del Ticino di Sementina. Originaria del Canton Zurigo, da più di 50 anni la signora Ployer vive in Ticino e all’interno della struttura ha stretto anche diverse amicizie. «Ora non ci incontriamo più allo stesso tavolo», ci spiega. «Il mio invito è quello di rispettare le misure del Governo: sono per la nostra sicurezza».

Dello stesso avviso anche un’altra ospite della stessa struttura. Ausilia Cadola, nata 84 anni fa ad Acquarossa, ribadisce che «qui siamo al sicuro». «La tecnologia ci aiuta a comunicare con i nostri cari, che per ora non possiamo vedere». Insomma, l’appello da parte di tutti, personale compreso, è quello di rispettare quanto deciso dalle autorità, affinché l’emergenza possa rientrare il più presto possibile. Solo allora si potrà tornare a ritrovarsi attorno a un tavolo con gli amici di sempre oppure abbracciare figli e nipoti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata