Una «LineAscolto» per studenti in stage negli ospedali

coronavirus

L’obiettivo del servizio, promosso dal DECS in collaborazione con la «Task force sostegno psicologico Covid-19», è quello di fornire ascolto e accompagnamento agli allievi e alle allieve che vivono in prima linea l’esperienza professionale in questo particolare momento e sono confrontati con situazioni emotivamente forti