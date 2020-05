Gli esami universitari ai tempi del coronavirus

Siamo a maggio inoltrato, se si tende un po' il collo già si riesce a vedere giugno all’orizzonte e, come solitamente accade in questo periodo dell’anno, nella mente dello studente inizia a ritagliarsi un discreto spazio il pensiero che, con l’arrivo del primo mese estivo, stia per cominciare la sessione d’esami. Chi pensa che gli opposti non possano coesistere contemporaneamente, è quasi sicuro che si ricreda guardando alla psicologia di uno studente sotto esame. Egli infatti prova allo stesso tempo un ventaglio di emozioni molto ampio: gioia e tristezza, euforia e disperazione, positività e rassegnazione, con un certo grado aumentato di ansia basale a fare da contorno. Al di là dell’ironia, le sessioni d’esami sono di sicuro alcuni dei momenti, se non «I momenti», più complicati dell’anno, nei quali bisogna fare lo sforzo di mantenere molto alta la concentrazione e al tempo stesso risparmiare energie mentali fondamentali per affrontare con la stessa grinta la successione molto ravvicinata di tutte le prove.

Questo ovviamente accade in tempi normali. Come sappiamo, però, questo 2020 portava in grembo grandi sorprese, non molto piacevoli, che hanno reso più complicata la situazione. La pandemia da Covid-19 ha costretto Università e studenti ad adattarsi a metodi poco tradizionali di insegnamento, di apprendimento e di verifica, in tempi record. Come è noto, tutte le Università hanno spostato le proprie attività didattiche online, utilizzando piattaforme digitali per svolgere lezioni, presentazioni e – a breve – anche gli esami. Le difficoltà che si sono dovute affrontare sono bene evidenziate da Lorenzo Cantoni, Prorettore per la formazione e la vita universitaria e professore ordinario presso l’Università della Svizzera Italiana, in una intervista per L’universo: «Le sfide maggiori sono state il passaggio alla formazione completamente online, la definizione delle nuove modalità d’esame e di discussione delle tesi, la relazione con gli studenti interessati a venire all’USI il prossimo anno accademico, i quali si chiedono, come tutti noi, “come sarà?”». Come sarà? Domanda che cattura perfettamente l’incertezza che avvolge tutto il personale accademico e gli universitari, ma soprattutto contribuisce all’apertura di importanti perplessità in chi aveva programmato di spostarsi per lo studio.

Un clima così di certo non rende più semplice affrontare la sessione, la quale, come detto su, si svolgerà anch’essa interamente per via telematica. Come davanti ad ogni cosa nuova, da un lato c’è curiosità, dall’altro invece perplessità e preoccupazione. Ma c’è davvero da preoccuparsi? Nella loro carriera universitaria, gli studenti si trovano ad affrontare un gran bel numero di esami, e questi saranno esattamente come tutte le altre volte, ma con il professore dietro uno schermo piuttosto che dall’altro lato della cattedra. Ciò che in realtà ha la sua reale rilevanza non è la modalità in cui verranno svolti gli esami, quanto piuttosto la circostanza in cui gli studenti hanno dovuto studiare negli ultimi mesi. Chi più chi meno, tutti stanno vivendo in modo relativamente negativo l’emergenza sanitaria, alcuni purtroppo in modo tragico, così trovare la motivazione e la concentrazione per incollarsi alla sedia e studiare non è un atto così scontato. Cantoni, nella stessa intervista, infatti ha voluto parlare agli studenti: «Abbiamo voluto incoraggiare tutti, decidendo che “i risultati ottenuti negli esami vengono presi in considerazione solo se portano all’acquisizione dei crediti corrispondenti” e che “qualsiasi insuccesso o ritiro da un esame è considerato un’assenza giustificata, non è quindi considerato nel conto dei tentativi consentiti”. Non preoccupatevi dunque: studiate al massimo e affrontate serenamente la sessione». Un messaggio, questo del Prorettore, intento a diffondere una ventata fresca di serenità in questo clima afoso d’ansia generalizzata.

Adesso che le cose stanno ripartendo, stiamo avendo un piccolo assaggio di ritorno alla vita di tutti i giorni, anche se il cammino è ancora lungo perché le cose tornino com’erano prima del coronavirus. Ognuno da tutto questo ne ha tratto delle riflessioni più o meno profonde su sé stessi, sugli altri e sul mondo. Alcuni hanno trovato la fede, altri l’hanno persa; alcuni si sono sentiti protetti e tutelati, altri si sono sentiti presi in giro e lasciati a sé stessi. Ma, alla fine della fiera, ci siamo tutti resi conto del valore, spesso tanto sottovalutato, della normalità. Quest’ultima, spesso fuggita soprattutto dai più giovani, che durante l’adolescenza vivono il periodo più rivoluzionario in cui si sente la necessità di distinguersi ed emerge forte il proprio «io» che vuole – ma non sempre ci riesce – affermarsi come unico e non, per l’appunto, normale, adesso invece è diventata una asfissiante necessità.

©CdT.ch - Riproduzione riservata