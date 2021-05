Gli Europei si potranno guardare al cinema? La risposta è sì, i ticinesi avranno la possibilità di godersi le partite del torneo sul grande schermo nonostante Lugano abbia detto un «no» categorico all’installazione dei tradizionali maxi schermi, Chiasso ha gettato la spugna, come ci ha confermato il direttore dell’Ufficio tecnico Rudy Cereghetti, Bellinzona molto probabilmente farà altrettanto e gli altri centri del cantone, come Locarno e Mendrisio, stanno valutando il da farsi (una risposta definitiva dovrebbe arrivare settimana prossima). Ad avanzare questa eventualità è stato negli scorsi giorni il cinema Forum di Bellinzona che, tramite un annuncio sui social, ha invitato la popolazione a godersi «le grandi emozioni degli Europei sul grande schermo del nostro cinema». Ma questa iniziativa non è una prima in Ticino.

Già 25 anni fa un cinema del Bellinzonese aveva invitato i ticinesi a godersi le partite degli Europei del 1996 proiettate sugli schermi delle proprie sale. E il successo è stato enorme, ci racconta il proprietario del Forum della capitale Gianni Bonardi a cui è venuta l’idea: «Abbiamo smesso di proiettare le partite quando all’epoca hanno iniziato a installare i primi maxi schermi all’esterno, ma visto che quest’anno non ci saranno abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa che aveva avuto un riscontro più che positivo tra la popolazione». E la risposta è stata positiva anche in tempo di COVID visto che «abbiamo già ricevuto molte richieste di vendita di biglietti».

Più agio con le nuove misure da Berna

Tutto sembra andare per il verso giusto grazie anche alle ultime disposizioni del Consiglio federale che, da lunedì 31 maggio, ha deciso di aumentare il numero massimo di spettatori per le manifestazioni al chiuso passando da 50 a 100 mentre la capienza massima dei locali non sarà più limitata a un terzo, bensì alla metà. «Abbiamo tre sale tutte con capienze differenti - spiega Bonardi -, nella sala grande accoglieremo 100 persone, nella seconda 70 e nell’ultima più piccola solo 20». Il cinema Forum di Bellinzona attende quindi solo il fischio d’inizio per cominciare a proiettare i match. Ma solo Bonardi ha avuto questa idea oppure altri cinema del cantone hanno deciso di seguire la stessa linea?

«Un fiasco totale»

Il gestore di Arena Cinemas Bruno Gomes getta subito la spugna memore di un’esperienza passata: «Avevamo già provato a mettere in pratica questa idea al Cinestar quando la Svizzera aveva ospitato gli Europei del 2008, ma era andata malissimo perché Lugano aveva installato gli schermi giganti in centro città. Questa volta, nonostante si sia preferito evitare di trasmettere le partite all’aperto come da tradizione, sappiamo che le persone preferiscono stare all’aria aperta». Niente da fare, quindi. Arena Cinemas corre ai riparti soprattutto perché «sono eventi abbastanza difficili da gestire, specialmente adesso in piena pandemia e con tutta una serie di restrizioni».

Dentro no, fuori sì

«Anche noi abbiamo già messo in campo l’iniziativa anni fa con i vari Mondiali e Europei, ma ci è stato restituito un bilancio non tanto positivo, ecco perché non ha senso proiettare le partite all’interno del cinema», rileva Luca Morandini, gestore delle sale cinematografiche di Mendrisio. Ma se l’interno è fuori discussione, allora la soluzione è presto detta: trasmettere le partite all’aperto. «Molto probabilmente proietteremo i match all’esterno in stile open air, ma non tutti, solo quelli in cui scende in campo la Svizzera e saranno proiezioni serali». Oltre a confermarci il papabile programma, Morandini tiene a rilevare che certi Comuni momò si sono già fatti avanti per ospitare le proiezioni e le richieste in questo senso sono arrivate da diverse località. Una conferma definitiva, ribadiamo, dovrebbe arrivare settimana prossima.

