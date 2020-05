La campagna di reclutamento sta entrando nelle settimane cruciali e il mondo economico, in particolare i settori più toccati dalle misure restrittive, osserva con attenzione. «Per delle cifre sui posti persi è ancora troppo presto. Immagino seguiremo il trend nazionale per quanto riguarda l’aumento della disoccupazione e in questo senso il tema dell’apprendistato ci preoccupa», ci spiega il direttore della Camera di commercio (Cc-Ti) Luca Albertoni. «Ad oggi sembra che gli apprendistati in corso non siano troppo a rischio. Questi impieghi dovrebbero essere mantenuti a meno di un fallimento aziendale». Più problematica è la questione dei nuovi posti di lavoro. «Temo che nelle prossime settimane e temo che ci possa essere qualche problema in più». Per l’anno scolastico 2021/2021 servono 2.500 contratti di tirocinio, «una cifra importante, soprattutto in un situazione come questa con molti dubbi». Da qui la necessità di intervenire per informare le aziende. «Come Cc-Ti ci attiviamo presso le aziende per sensibilizzarle sull’importanza dell’apprendistato e per trovare il collocamento giusto per i ragazzi», prosegue Albertoni. Negli scorsi giorni la politica ha proposto degli incentivi alle aziende formatrici per invogliarle ad assumere apprendisti. Potrebbe essere la via giusta?, chiediamo. «Nella nostra inchiesta congiunturale annuale è emerso che molto spesso la problematica principale non è tanto economica bensì di collocamento in azienda. Non voglio dire che un incentivo non serva, ma l’impressione è che gli ostacoli siano altri». In sostanza, molte aziende hanno poco tempo e risorse umane da dedicare alla formazione e il timore è che il distanziamento sociale e i nuovi ritmi di lavoro dettati dalla pandemia possano acuire questi problemi.