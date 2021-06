Per la prima volta dall’inizio della pandemia di COVID-19, Svizzera Turismo (ST) invita nuovamente influencer allo Switzerland Tourism Influencer Summit. La regione ospite di quest’anno è il Ticino. Un gruppo accuratamente selezionato di 27 specialisti e specialiste provenienti da Europa e oltreoceano si incontrerà a Lugano a partire dal 5 giugno 2021 per la conferenza di settore, seguita da un tour alla scoperta della regione ospitante. Poi, a seconda del campo specialistico, si proseguirà verso le destinazioni partner Friburgo Regione, Jura & Tre Laghi, Bassa Engadina o Winterthur (il summit si terrà dal 5 al 10 giugno 2021). I 27 influencer selezionati da ST si sono tutti specializzati in un determinato settore e per questo sono seguiti da numerosi «fan» e «follower» spesso molto attivi. Complessivamente gli influencer hanno un potenziale di oltre 3,2 milioni di contatti solo su Instagram, rispettivamente WeChat in Cina.

Lotta internazionale per l’attenzione

Il numero elevato e il grande impegno di questi follower e fan sono un vantaggio decisivo nella lotta per l’attenzione che interesserà il turismo mondiale nelle settimane e nei mesi a venire. Ora che i contagi sono in calo e i tassi di vaccinazione in crescita in molti mercati importanti per il turismo svizzero, numerosi viaggiatori iniziano a programmare le loro vacanze estive e autunnali. In questo contesto gli influencer invitati, con contenuti ispirazionali e messaggi perfettamente mirati alle rispettive community, aiuteranno la destinazione turistica Svizzera a posizionarsi in cima alla lista dei desideri di viaggio dei loro follower. Contemporaneamente il Consiglio federale, con il forte allentamento delle misure anti-COVID, ha compiuto un grande passo verso la normalità, che accresce ulteriormente l’attrattività della Svizzera come destinazione di vacanze. Allo Switzerland Tourism Influencer Summit 2021 saranno rappresentate 12 nazioni: Austria, Benelux, Brasile, Cina, Germania, Francia, Italia, Polonia, Russia, Spagna, Repubblica Ceca e Svizzera.

Intervento conclusivo del peso massimo degli influencer Jonathan Kubben

Per la conferenza di settore ST è riuscita a ingaggiare un peso massimo nel mondo degli influencer: l’intervento conclusivo sarà tenuto dal noto youtuber e speaker TED Jonathan Kubben (@momimfine). Il suo segno distintivo sono post durante tutti i suoi viaggi in cui posa davanti alla fotocamera con un cartello con la scritta «Mom I’m fine», originariamente pensato affinché sua madre non si preoccupasse durante i suoi viaggi per il mondo. I suoi account «Mom I’m fine» su Instagram, YouTube e Facebook sono seguiti da più di 400'000 follower. Attenzione che lui sfrutta per scopi benefici, come ad esempio la costruzione di una scuola in Messico interamente realizzata con plastica riciclata, un’iniziativa che gli ha procurato notorietà anche al di fuori dei social media. Il suo impegno è stato premiato a Monaco nel 2018 nella categoria «Best Philanthropy/Green» e nel 2019 con il riconoscimento di «Influencer of the year».

Conferenza e viaggio di scoperta

Gli influencer voleranno in Svizzera con Swiss, la compagnia aerea ufficiale dell’evento, e potranno così apprezzare l’ospitalità e l’affidabilità svizzere già sulla strada verso la conferenza. Una volta in Svizzera gli influencer viaggeranno con lo Swiss Travel Pass offerto da Swiss Travel System AG. Per i 27 influencer ST ha messo insieme un programma sostanzialmente suddiviso in due parti: da un lato la conferenza di settore presso il LAC Lugano e l’hotel LuganoDante, con scambio di esperienze, workshop e presentazioni. Questa parte si concentra sull’aggiornamento formativo e il networking tra influencer, cui i relatori internazionali qualificati trasmetteranno il loro sapere sostenendoli nel loro sviluppo professionale. Dall’altro il programma include visite di regioni turistiche attraenti: prima una giornata e mezza in Ticino, la regione ospite, poi un’altra giornata e mezza presso le destinazioni selezionate per i vari settori tematici (Friburgo Regione, Jura & Tre Laghi, Bassa Engadina e Winterthur). All’Influencer Summit di quest’anno saranno presenti influencer specializzati nei seguenti settori tematici: «Hideaway Hotel», «Tradizioni svizzere vive», «Passione per l’outdoor» e «Urban Lifestyle». Durante il loro viaggio alla scoperta della Svizzera gli influencer produrranno contenuti per le proprie piattaforme social media utilizzando sempre l’hashtag #inLOVEwithSWITZERLAND, con l’obiettivo di concentrare sulla Svizzera l’attenzione dei social media di tutto il mondo e farla emergere come destinazione turistica rispetto alla concorrenza.

