La pandemia di coronavirus che ha stravolto la nostra normalità ha portato con sé anche una serie di insegnamenti per il futuro. Ed è proprio su questi insegnamenti che si è concentrata la Conferenza cantonale del Partito socialista, la quale preparato un documento contenente una serie di riflessioni e di proposte per favorire una società sostenibile dal punto di vista ecologico e sociale. In particolare, sono state selezionate 12 rivendicazioni che nel corso dei prossimi mesi verranno presentata sotto forma di parlamentari dagli esponenti socialisti attivi a livello cantonale, comunale e federale. «L’idea è che questo progetto non sia finito adesso ma che si concretizzi a livello politico», ci spiega la copresidente del PS Laura Riget.

Case anziani e terza età

Ma quali sono, esattamente, gli insegnamenti dei quali fare tesoro? A questa domanda la conferenza del PS ha provato a risponder con queste 12 rivendicazioni che riguardano svariati ambiti che vanno dalla socialità al lavoro, dalla sanità al clima fino alla formazione e alla solidarietà internazionale. Partendo proprio dalla socialità, Riget ha ribadito la necessità di introdurre un reddito base incondizionato. «La pandemia ha sottolineato quanto sia importante anche in ottica di semplificazione delle procedure burocratiche per chi chiede l’assistenza». Passando al secondo ambito, quello lavorativo, la richiesta è quella di introdurre il divieto di licenziamento senza giusta causa e il diritto al reintegro professionale, mentre per quanto riguarda la sanità, la proposta è di istituire un Ente Case Anziani e rafforzare il settore pubblico nella pianificazione ospedaliera: «Le strutture per anziani si sono dimostrate l’anello debole del sistema sanitario ticinese, per questo chiediamo un unico ente di controllo pubblico», sottolinea la copresidente del PS. Sempre per quanto riguarda la terza età, il partito auspica «una società della cura basata su quattro principi: cura, cooperazione, equità e sostenibilità».

La Legge sulle epidemie

Molto importante è anche la questione della parità e in questo senso «è indispensabile regolamentare il telelavoro, uno strumento che ha preso particolarmente piede durante il lockdown, in modo da differenziare chiaramente orario di lavoro e tempo libero». Un problema «che colpisce soprattutto le donne che si occupano dei figli». Un’altra proposta solidale è l’introduzione di una city card che permetta l’accesso universale ai servizi pubblici ai sans papier (le “persone invisibili”), inclusa l’assistenza sanitaria. Gettando invece uno sguardo al tema della solidarietà internazionale, il PS ritiene prioritaria una riforma in chiave maggiormente solidale del sistema di Dublino. «Mette molto sotto pressione i Paesi con accesso al Mediterraneo ed è giusto rinegoziarlo visto che la COVID-19 non ha colpito tutti nella stessa maniera». Restando in tema di pandemia, egualmente prioritario è l’aggiornamento della Legge sulle epidemie. «Nelle prime fasi dell’emergenza sanitaria c’è stata molta tensione tra il Ticino e Berna. Andrebbero definite meglio le competenze dei Cantoni e della Confederazione», conclude Riget. A livello cantonale, inoltre, urge «un aggiornamento del piano pandemico».

