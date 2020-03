L’ospedale La Carità di Locarno diventa il centro di riferimento per la COVID-19 in Ticino. Luca Merlini, il direttore, ha spiegato in conferenza stampa come funzionerà: «Il dispositivo cantonale propone questo assetto: la necessità di avere due ospedali con cure intense. Uno pulito dal COVID, il Civico, e uno con cure intense con pazienti malati. Per fare ciò, bisogna andare a prendere risorse umane e tecnologiche a Mendrisio e Bellinzona. Andremo a 30-32 letti a Locarno, appositamente per la cura della malattia. È bello disporre di un multisito che permetta queste soluzioni». «L’ospedale di Locarno - ha detto ancora il direttore - può disporre di 30 letti di cure intense e 180 di cura generale per pazienti COVID. Se un paziente ha bisogno di una operazione per curare il COVID, essa verrà effettuata alla Carità. Da domani avremo questa disponibilità: 25 letti (che non saranno pieni) di cure intense e 100 di cura generale».

«Colpiti non solo gli anziani, ma anche i quarantenni»

«Dobbiamo rimanere umani di fronte a una malattia disumanizzante», ha fatto presente Merlini, che parlando dell’età dei malati ha detto: «Non solo anziani ma anche quarantenni». È ancora: «Una delle nostre preoccupazioni è curare i curanti in caso di contagio».

«Non è detto che avremo la possibilità di curare tutti»

Il picco prospettato dall’EOC di 2.500 pazienti ospedalizzati è stato affrontato dal direttore sanitario Michael Llamas: «A seconda di dove si arriverà non è detto che avremo la possibilità di curare tutti». Merlini da parte sua ha sottolineato che «si sta cercando di abbassare la curva il più possibile per evitare colli di bottiglie in cure intense». La clinica Moncucco sarà la riserva qualora Locarno non riesca a prendere a carico tutti i pazienti COVID, ha aggiunto Merlini, ribadendo che il problema «è il collo di bottiglia su letti di cure intense con ventilazione».

Il pronto soccorso della Carità diventa un reparto COVID intensivo

«L’ospedale di Locarno - ha spiegato ancora Merlini - prende ancora a carico tutte le tipologie di pazienti, tramite un triage preventivo. Abbiamo creato aree apposite, per separare i pronto soccorso secondo la necessità tramite percorsi del tutto distinti. Quello che era il pronto soccorso della Carità diventa un reparto COVID intensivo, ma altre aree della struttura saranno dedicate alla cura della malattia. Importante sapere che tutti, se ne hanno bisogno, possono accedere all’ospedale».

Alcuni reparti spostati a Bellinzona

Da lunedì la pediatria (anche il pronto soccorso) verrà spostata a Bellinzona. Anche il reparto di dialisi, oncologia, ginecologia e maternità così come gli interventi chirurgici impellenti verranno spostati nella capitale. Vietato l’ingresso per tutte le visite tranne per l’accompagnamento fine vita, pazienti ambulatoriali e le urgenze.

«I sintomatici all’interno, gli altri nelle tendine esterne»

Da parte sua Damiano Salmina responsabile delle urgenze della Carità ha spiegato: «Il COVID ci costringe a ripensare al Pronto soccorso. Il concetto è quello di lasciare i pazienti potenzialmente malati all’interno, mentre tutti gli altri che non hanno sintomi respiratori verranno curati nelle tendine esterne. Il PS dell’ospedale di Locarno è in rete con gli altri ospedali. Inviamo tutti i pazienti che non possiamo trattare qui, a dipendenza delle loro problematiche».

«Per ora 10 pazienti al giorno, ma non siamo che all’inizio»

Il direttore sanitario Llamas ha chiarito la situazione dei posti letto. «L’idea è di avere un numero di letti sufficienti di terapia intensiva, ma anche avere un grande serbatoio di capacità per pazienti COVID non in emergenza. Centralizzare significa migliori cure e migliore gestione. L’équipe sta iniziando a conoscere i pazienti. Quando si parla di ospedale si parla anche di operazioni legate al COVID. Ieri si è svolta la prima operazione legata alla malattia. Siamo solo nella fase iniziale, riceviamo in media 10 pazienti al giorno e una ventilazione al giorno. Quanto rimangono i pazienti? Chi ha bisogno di tanto ossigeno, in tre quattro giorni si capisce se riescono ad abbassare il picco. I pazienti intubati, dalle due alle tre settimane. A dipendenza dell’età. I polmoni sono gli organi più toccati. L’intubazione precoce è fondamentale, in accordo con i medici di altri Paesi confrontati con questa realtà. Ma ripeto: per il coronavirus c’è pochissima esperienza clinica». Sulla gestione del personale Llamas ha spiegato: «Verrà integrata fra chi ha avuto esperienza con il COVID in questi giorni e chi comincia ad affacciarsi. In questo modo possiamo permettere a tutto il personale di ruotare e di fare esperienza con questo tipo di malattia».

«Ci stiamo preparando al peggio: tutti gli specialisti ticinesi verranno a darci una mano»

«I nostri responsabili sono in contatto con i medici italiani - ha detto ancora Llamas -. Tutti gli specialisti ticinesi hanno previsto di venire qui a darci una mano. È commovente vedere la corsa alla solidarietà dai colleghi e dalla popolazione. È chiaro che tutto questo deve essere gestito, non possiamo mettere qualcuno sul fronte in dieci minuti. Serve trasmettere le conoscenze che abbiamo. Noi ci stiamo preparando al peggio. Il problema che non sappiamo quanto è il peggio. Noi rispetto all’Italia siamo indietro di un paio di settimane. Speriamo di anticipare e non essere confrontati con la situazione italiana».

«Rassicuriamo la popolazione: noi ci siamo»

«Ci stiamo preparando», dice la responsabile degli infermieri Maria Chiara Canonica. «Tutti hanno cambiato turni, si fanno turni prolungati. Nessuno basta a se stesso, bisogna andare avanti assieme. Stiamo facendo colloqui con infermieri dall’esterno, notiamo tanta volontà di aiutare. È un continuo imparare dall’esperienza. Importante dire alla popolazione che noi ci siamo, siamo qui. Sarebbe demagogico dire che non si hanno timori. Abbiamo per questo degli psicologi interni, che aiutano il personale».

«Deploriamo la fuga di notizie»

Per quando riguarda invece la lettera dell’EOC pubblicata nella notte dai media, il responsabile della comunicazione dell’Ente ospedaliero Mariano Masserini ha evideziato: «Deploro la fuga di notizie. Non rilasciamo dichiarazioni su questa lettera. Rinvio al momento informativo di questo pomeriggio».

