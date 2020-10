Snocciolando un po’ di cifre dall’Indagine sulla salute in Svizzera del 2017 - condotta dall’Ufficio federale di statistica (UST) - l’Obsan rileva che il 69% dei 1692 anziani intervistati si sente in buona salute e il 54% dice di avere un livello elevato di energia e vitalità. I problemi più frequenti, sono in particolare l’ipertensione arteriosa, artrosi e artrite, nonché il tasso di colesterolo troppo elevato.

Tra gli aspetti positivi emerge come la proporzione di persone che svolge un’attività fisica sufficiente sia aumentata tra il 2002 (45%) e il 2017 (65%). Tuttavia, risulta che un anziano su due è in sovrappeso.

Secondo lo studio, l’86% delle persone di 65 anni e oltre si rivolge a un medico di medicina generale almeno una volta all’anno. In media si rilevano 2,8 consultazioni per medico generico per persona e per anno, spiega l’Osservatorio, precisando che nel 2012 tale dato si attestava a 3,5.