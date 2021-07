Contagi in aumento (oggi sono 38, lo scorso mercoledì erano 18), mete di vacanza che incrementano restrizioni e chiusure, addirittura un paziente in cure intense in Ticino dopo oltre un mese. Le notizie legate alla COVID-19 non sono «piatte» come ci si aspetterebbe in estate, con la campagna di vaccinazione in attivo. E ad alcuni sale (o torna) l’ansia. Ma c’è davvero da allarmarsi?

«È chiaro che la COVID c’è ancora – ci risponde il dottor Christian Garzoni -. Penso che in realtà ci troviamo in una situazione estremamente positiva, grazie ai vaccini e alla buona stagione, ma il problema non è sparito. Ci vogliono prudenza e buonsenso».

Elementi che forse sono un po’ mancati anche in occasione dell’evento calcistico Euro 2020. Tra schermi improvvisati in giardino, terrazze di bar e ristoranti...