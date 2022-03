Gli spazi esterni di bar e ristoranti vanno mantenuti, nonostante la fine delle restrizioni annunciata settimane fa dal Consiglio federale. Lo sostiene GastroTicino in un comunicato, notando «con dispiacere che in alcune città svizzere (per es. Berna) si stanno togliendo con inusuale celerità le possibilità di sfruttare tali spazi; concretezza e lungimiranza avrebbero consigliato di attendere l’autunno-inverno per vedere quali evoluzioni avrebbe avuto la pandemia».

E ancora: «Decisioni assolutamente incomprensibili anche se tutte le limitazioni sono cadute, in quanto il nostro settore (anche in Ticino) è ancora in difficoltà e i maggiori spazi, rispettivamente posti a sedere, sono fondamentali per poter impegnarsi nel ripagare i debiti e i crediti COVID ricevuti».

In virtù di tali scenari, recita il comunicato, «GastroTicino è seriamente preoccupata e invita il Cantone, ma soprattutto i Comuni, a non voler privare bar e ristoranti di questi spazi almeno per tutto il 2022. Spazi che sono stati e sono molto apprezzati da clienti e turisti e che, in molti casi, hanno migliorato l’arredo urbano (vedi Ascona). Spazi che hanno comportato anche un importante investimento da parte degli esercenti, effettuato con entusiasmo per poter dare il proprio contributo alla ripresa economica e sociale».

