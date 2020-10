La scorsa domenica il Governo italiano ha predisposto ulteriori misure per contrastare la seconda ondata di coronavirus. Tra queste, la chiusura di bar e ristoranti alle 18.00. Una decisione che rischia di mettere in ginocchio molte attività che con difficoltà avevano superato, non senza problemi, il primo lockdown. Anche i ristoranti stellati sono molto penalizzati dalle nuove misure. E ora i colleghi ticinesi guardano con apprensione le prossime decisioni del Consiglio federale, nella speranza che non siano drastiche come quelle prese oltre confine.