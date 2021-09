Una cinquantina in più di nuovi globalisti e un gettito che - tra imposte comunali, cantonali e federali - sfiora i 158 milioni. Rilevato ogni due anni, il numero dei cittadini stranieri residenti in Svizzera e tassati sul dispendio (la cosiddetta tassazione forfettaria), ossia su quanto viene speso anziché sul reddito conseguito, è aumentano rispetto al 2018 - quando i globalisti in Ticino erano 842 - ma è calato rispetto al 2016 (910). Per contro, il gettito negli ultimi cinque anni è continuamente cresciuto, passando dai 118 milioni del 2016 ai 143 del 2018, fino a toccare i 157,8 dello scorso anno. «I dati indicano una sostanziale stabilità, con un’inversione di tendenza rispetto al 2016 che lascia ben sperare per il futuro», commenta Giordano Macchi, direttore della Divisione delle contribuzioni....