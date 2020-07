Da inizio mese, quando la Confederazione ha imposto l’obbligo di quarantena per chi rientra da Paesi a rischio , sono 166 le persone che si sono annunciate. Come anticipato dalla RSI, la maggior parte era di ritorno dalla Serbia e dalla Macedonia.

Troppo pochi, secondo il Consiglio di Stato, che chiede a Berna di introdurre maggiori misure di controllo alla frontiera. Ad esempio, secondo il presidente del Governo Norman Gobbi «chiedendo a chi rientra di dire da quale Paese sta rientrando, in modo da poterlo tracciare. Questo oggi non viene fatto. Ed è uno dei punti che abbiamo sollevato all’autorità federale». Ai microfoni della RSI, Gobbi infatti ricorda che spetta all’autorità cantonale vigilare sulla quarantena. Una verifica complicata, «se non sappiamo chi è rientrato e nemmeno da dove».