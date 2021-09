La soluzione scelta da Berna non è quella auspicata dal Governo ticinese. «In ogni caso condividevamo la necessità di prendere misure supplementari per contrastare la diffusione del virus anche nell’ambito dei movimenti transfrontalieri», ha commentato il direttore del Dipartimento delle istituzioni, Norman Gobbi. «Questa soluzione non è quella più efficace dal punto di vista sanitario, ma sicuramente quella meno onerosa da applicare», ha aggiunto, ribadendo che «noi avevamo chiesto di andare oltre e di rinunciare a eccezioni, mentre il Consiglio federale ha deciso di mantenere l’eccezione per i rientri dalle regioni confinanti».