Buone notizie per i tifosi di hockey: le curve non sono più off-limits. Il Consiglio di Stato ha deciso di allentare le restrizioni per i grandi eventi sportivi e culturali al chiuso con più di mille spettatori. Sparisce così il limite di capacità nelle piste, che potranno tornare alla piena occupazione. «Dopo che il Consiglio federale mercoledì ha deciso di non inasprire i provvedimenti per i grandi eventi, e tenuto conto del fatto che in Ticino la situazione epidemiologica è in linea con quanto accade nel resto del Paese, diventava poco giustificabile continuare a mantenere alcune misure che avevamo preso in via precauzionale qualche settimana fa», spiega il direttore del Dipartimento delle istituzioni, Norman Gobbi. Del resto, i provvedimenti decisi dal Governo lo scorso 4 gennaio rappresentavano...