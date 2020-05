Dal 3 giugno saranno dunque consentiti non solo gli spostamenti tra Regioni, ma anche «da e per l’estero», senza più l’obbligo di quarantena per chi varcherà i confini.

Il presidente del Governo ticinese Norman Gobbi, ai microfoni di TeleTicino, si è detto sorpreso dalla decisione italiana: «La liberalizzazione fatta in fretta e con un decreto che non è chiaro nei suoi contenuti dimostra come questa fuga in avanti non sia stata coordinata con i Paesi limitrofi».