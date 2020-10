(Aggiornato alle 20.40) Il Consiglio federale ha adottato oggi nuove misure per limitare la diffusione del coronavirus. L’evoluzione procede in qualche modo a singhiozzo - è d’altronde nella natura della lotta a una pandemia -. In questo periodo, per quel che ci riguarda, procede addirittura in modalità binaria, da una parte la Confederazione, dall’altra i singoli Cantoni. I provvedimenti arrivano un giorno dall’una, e quello seguente dagli altri. E noi a casa a prendere appunti, cercando di raccogliere queste regole in una logica unica, e inequivocabile. In questo caso, le misure decise soltanto lunedì dal Consiglio di Stato ticinese hanno però trovato una conferma, due giorni dopo, da Berna. Non è un caso se Norman Gobbi commenta: «Le ritengo adeguate. Lasciano comunque la possibilità ai...