«Disorientante». È questo l’aggettivo utilizzato da Norman Gobbi per descrivere la situazione attuale, il ping-pong in atto tra Confederazione e Cantoni. Abbiamo infatti chiesto una reazione al presidente del Consiglio di Stato ticinese. «Abbiamo preso atto delle decisioni del Consiglio federale, adattando le norme in vigore in Ticino già da mercoledì. Purtroppo abbiamo però dovuto constatare come, nonostante i Cantoni abbiano risposto presente, adottando ognuno le proprie misure - e ricordo che il Ticino ha sempre imposto misure più restrittive rispetto a quelle nazionali o di altre regioni -, la Confederazione abbia comunque deciso di passare sopra ai Cantoni stessi, imponendo nuovi provvedimenti validi per tutto il territorio. A nulla sono valse le criticità espresse, in fase di consultazione,...