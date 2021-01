«Siamo lieti di aver conquistato il più importante gruppo editoriale ticinese come nuovo cliente per il marketing con il Gruppo Corriere del Ticino. Il portfolio ticinese si integra al meglio con l’inventario di Goldbach Publishing esistente e con il quotidiano Corriere del Ticino e il quotidiano domenicale Il Caffè In futuro offriremo campagne ad alte prestazioni in tutte e tre le regioni», afferma Thierry Furrer, amministratore delegato di Goldbach Publishing. Grazie a questo accordo esteso, il portafoglio di Goldbach è diventato più attrattivo per gli inserzionisti nell’area della copertura nazionale su tutti i media. «Oltre ai due giornali, commercializzeremo anche le riviste HUB e Mag, dove vedremo interessanti opzioni di combinazione con encore o Das Magazin», afferma Furrer.