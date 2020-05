Dal «Resta a casa» alla «Festa a casa» è un attimo. È proprio questo lo spirito con cui la squadra di Radio3i e Teleticino, capitanata dal direttore Matteo Pelli, intende intrattenere il pubblico questa sera a partire dalle 20.30. Un «gran ballo in mascher(in)a» in cui i protagonisti del party saranno proprio gli ascoltatori. I partecipanti potranno infatti interagire con gli speaker, mentre questi animeranno la serata con musica per tutti i gusti. È Matteo Pelli a raccontarci di cosa si tratta: «Abbiamo deciso di portare la discoteca a casa dei nostri ascoltatori, che poi, più che una discoteca, potrebbe essere una sorta di grande capannone del carnevale, con le classiche sonorità che vanno bene per tutte le età». Già, perché l’idea di base è proprio quella di coinvolgere tutta la famiglia. Come si partecipa? «Le famiglie ci possono seguire in tv, alla radio, sui siti, sui social media, e si possono collegare su Zoom (sulla locandina c’è il codice QR per partecipare alla videoconferenza, ndr)». Spiega il direttore delle emittenti di Melide, aggiungendo qualche dettaglio sul dress code: «Abbiamo chiesto di vestirsi come quando si esce la sera, di mettersi un po’ in tiro e ballare mentre i nostri dj suonano». Ci saranno infatti dj set da 20 minuti, fatti dagli speaker di Radio3i. E Pelli rassicura: «Ovviamente saranno rispettate le distanze sociali e tutte le regole da seguire in questo momento». Un momento particolare, in cui i grandi eventi sono congelati, e allora, continua Pelli: «L’idea è quella di stare insieme, in tantissimi, proprio come ad una grande festa, ma ognuno nella propria casa. Quindi, ad esempio, gli amici si possono organizzare e ritrovarsi, ma restando nella propria abitazione. Si possono salutare su Zoom, alle spalle dei nostri dj che suonano. Ci sarà un grande schermo, di 5x3 metri, dove regolarmente saranno gli ascoltatori ad apparire, con anche i messaggi e le foto che manderanno al numero Whatsapp (079 449 95 37) o le stories su Insatagram. È una sorta di discoteca interattiva, dove ognuno fa quello che vuole, dalla cena con i propri piccoli o l’aperitivo con la fidanzata. Il motto è: tu fai come vuoi, noi cerchiamo di portare a casa questa sorta di carnevale, con tutto quello che comporta». Insomma, una festa tutta a disposizione degli ascoltatori, che, pur rimanendo chiusi in casa, possono scegliere dove, come e con chi partecipare. «Non possiamo fare un evento pubblico e allora facciamo in modo che il pubblico possa partecipare a questo evento», conclude Matteo Pelli.