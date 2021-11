Gran finale per la quindicesima edizione di S.Pellegrino Sapori Ticino con l’ultimo Gala Dinner oltre San Gottardo: ieri sera al Palace di Losanna ospiti di Christian Bertogna, Domenico Ruberto dell’Hotel Splendide Royal di Lugano, Claudio Bollini del Seven Lugano The Restaurant, Davide Asietti del Blu Restaurant & Lounge di Locarno, Bernard Fournier e Giovanni Croce del Ristorante da Candida di Campione d’Italia. Una squadra vincente per un menu che ha entusiasmato tutti gli ospiti.

Servire l’emozione a tavola e far conoscere le eccellenze del Ticino fuori dai suoi confini è da sempre l’obiettivo di S.Pellegrino Sapori Ticino. Tutto realizzabile grazie anche alla collaborazione con il Gruppo Swiss Deluxe Hotels, che permette ogni anno che le cene della stagione vengano ospitate da alcuni tra i migliori hotel della Svizzera.

«Siamo orgogliosi ancora una volta di continuare a far conoscere il nostro territorio come meta turistica e come luogo di grande cucina» ha affermato Dany Stauffacher, fondatore di S.Pellegrino Sapori Ticino. E a sottolineare l’importanza del turismo enogastronomico anche il Direttore di TicinoTurismo Angelo Trotta che ha evidenziato come ormai la maggior parte dei turisti provenienti da oltregottardo cerchino nel nostro cantone anche e soprattutto la convivialità e i sapori enogastronomici che ieri sera con grande orgoglio son stati presentati a tanti ospiti, tra cui molti giornalisti. Ecco quindi il Salmone di Lostallo, guazzetto di pomodoro verde, semi di senape, cipolla rossa dello stellato Domenico Ruberto, un superlativo Black Cod, yuzu miso, topinambur, caviale di Claudio Bollini, un originale Risotto al timo, limone, albicocche e caffè di Davide Asietti e il Magret di anatra, foie gras, radici e salsa al marsala di Bernard Fournier e Giovanni Croce. A dimostrazione dell’alto livello della gastronomia nel nostro territorio.

Eccellenza anche nei vini con 3 champagne Laurent-Perrier, tra cui l’esclusivo Millesimé 2008 abbinato alla prima proposta e il Cuvée Rosé ad impreziosire il dessert Tutto pistacchio dello chef di casa.

Un incontro tra i vitigni del canton Vallese e le uve merlot del ticinese Sacha Pelossi è avvenuto con i vini Magnificients di Nicola Wüst: Magnificients’ 12, Arvine et Viognier, 2017, Séléction Excelsus, Chamoson per il pesce e il risotto e il Magnificients’17, Merlot Gotthard Edition, Valentina Andrei et Sacha Pelossi per l’anatra.

Un universo di emozioni e sapori per una ricca serata grazie a S.Pellegrino sapori Ticino e a tutto il suo team.

©CdT.ch - Riproduzione riservata