Ci sono sprayer che realizzano vere e proprie opere d’arte e sprayer che più che altro imbrattano muri con i loro graffiti, spesso con immagini e scritte contenenti insulti o parolacce. Il problema è ormai noto a tutti i livelli. Non fa accezione la città di Mendrisio che da tempo è impegnata nel tentativo di mettere un argine a tale fenomeno che definisce «quasi inarrestabile» e «radicato principalmente nelle fasce giovanili della popolazione».

Non di meno l’autorità non demorde e cerca di mettere in atto ogni misura possibile per identificare gli autori di simili insudiciamenti. In primis attraverso regolari controlli degli agenti della Polizia comunale nei luoghi più critici ma soprattutto attraverso un potenziamento delle telecamere di sorveglianza.

Così il Municipio «ribadisce l’intenzione di estendere l’attuale rete di videosorveglianza anche nei quartieri», conscio che si tratta però di un mezzo ausiliario che non potrà essere la soluzione definitiva del problema.

Rispondendo a un’interrogazione dei consiglieri comunali Simona Rossini (Lega dei ticinesi) e Giovanni Poloni (PLR), l’Esecutivo del capoluogo fornisce alcune cifre interessanti. Negli ultimi 10 anni in tutto il comune sono giunte alla Polizia comunale ben 92 segnalazioni di danni a muri a di case, ditte, giardini ed altri edifici. Segnalazioni arrivate sia da privati sia su constatazione diretta da parte degli agenti.

Agiscono perlopiù di notte

Ma come fare per «beccare» questi vandali? Come detto non è facile perché agiscono quasi sempre di notte. Inoltre, nel caso gli autori venissero immortalati da una telecamera la loro identificazione è spesso impossibile in quanto sono sovente a volto coperto (con cappucci e passamontagna) e vestiti in modo anonimo (senza elementi utili per il riconoscimento). Il Municipio spiega inoltre che spesso i vandali agiscono più di una volta, reiterando il reato, «quasi a voler sfidare le forze dell’ordine e i proprietari degli stabili o manufatti interessati». Inoltre sono scaltri. Si è potuto appurare che talvolta pianificano l’atto vandalico con assoluta astuzia: studio accurato del luogo e dell’ora migliore per agire, camuffamento, utilizzo di sentinelle eccetera.

«Ma i muri sono anche nostri»

E quando qualcuno di questi sprayer viene pizzicato, «capita addirittura che la Polizia si senta rispondere che i muri, le pareti, soprattutto quelli appartenenti ad edifici pubblici, sono di proprietà anche del cittadino che, se vuole, li può quindi utilizzare, intervenendo a modo suo con uno spray per scrivere quel che gli aggrada».

Sostituire la rete informatica

Di conseguenza occorrerebbe potenziare il sistema di videosorveglianza in tutti i quartieri. Il Municipio lo sa e lo ha ribadito più volte in passato. Ma l’ampliamento dell’impianto presuppone il rifacimento della rete informatica della Città di Mendrisio. A tale proposito i lavori di implementazione fondamentali per il corretto funzionamento dell’impianto stesso sono da considerare completati per circa l’80%. Si sta procedendo al rinnovo della rete nei nodi più particolari e problematici (cabine di trasformazione). Seguirà la fase di installazione di alcune nuove videocamere. Il programma prevede poi la sostituzione delle videocamere esistenti con i nuovi modelli e rispettivamente dare avvio nel 2021 all’estensione di questo concetto. La parte altresì dedicata alle videocamere mobili, da installare secondo necessità particolari sul territorio, sono al momento congelate in attesa che il rifacimento della rete informatica sia completamente terminato.

Il borgo e Capolago le zone più colpite

Negli ultimi dieci anni sono state 92 le segnalazioni di imbrattamenti giunte alle autorità sia da privati sia su constatazione diretta della polizia. Circa i due terzi (61) sono stati commessi nel quartiere di Mendrisio. Nella classifica segue Capolago con 14 segnalazioni. Più lontano Ligornetto con 7, Rancate con 5, Genestrerio con 3, Tremona e Arzo con una ciascuno.

©CdT.ch - Riproduzione riservata