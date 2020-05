Boldbrain Startup Challenge quest’oggi, mercoledì 27 maggio, apre le iscrizioni per la sua terza edizione. Si tratta di un programma per promotori di idee innovative in fase iniziale che desiderano intraprendere un percorso formativo accelerato di tre mesi per far decollare la propria idea e renderla un’impresa redditizia.

Boldbrain Startup Challenge è un programma in crescita e in continua evoluzione che sta guadagnando notorietà e consensi ben oltre i nostri confini territoriali. Esso s’inserisce nel contesto dei programmi analoghi già esistenti su scala nazionale, e stringe costantemente nuove importanti relazioni e collaborazioni che vanno ad arricchire ulteriormente il programma e l’esperienza dei partecipanti. Boldbrain fa parte della rete degli acceleratori svizzeri ma si distingue per due importanti specificità: da un lato si rivolge alle startup in fase «early stage», ossia quando l’idea è in fase iniziale e, dall’altro, l’acceleratore ticinese è di tipo orizzontale, ossia aperto a tutti i settori di attività, senza alcuna preclusione. Le uniche condizioni indispensabili sono il carattere innovativo e la scalabilità del progetto.

L’acceleratore è organizzato dalla Fondazione Agire con la collaborazione del Centro Promozione Start-Up dell’USI e con una rosa di partner competenti che contribuiscono alla buona riuscita del programma. Grazie al sostegno finanziario della Divisione dell’economia del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) del Cantone Ticino e di BancaStato, i premi finali in denaro ammontano in totale a 120 mila franchi - suddivisi in sei premi - che sono incrementati da ulteriori premi in prestazioni del valore complessivo di oltre 70 mila franchi. Inoltre, le finaliste di questo programma, a date condizioni, hanno anche la possibilità di richiedere l’attestazione di startup innovativa che può essere fatta valere ai fini delle agevolazioni fiscali previste dal Cantone per questo tipo di società.

Dopo il successo ottenuto nel 2019, per questa edizione sono previste ulteriori novità che renderanno ancora più completo il programma. I temi che vengono approfonditi durante i tre mesi di accelerazione sono: il modello di business e la proposta di valore, gli aspetti legali, quelli finanziari e quelli legati alla proprietà intellettuale e, non da ultimo, il fondamentale insegnamento su come presentare al meglio la propria idea davanti a giurie, platee o investitori. Il programma si svolgerà tra settembre e novembre con la cerimonia finale prevista ad inizio dicembre presso l’Università della Svizzera italiana, dove saranno attribuiti i 6 premi del 2020.

I grandi disagi causati dalla pandemia non frenano l’unico acceleratore d’impresa organizzato in Ticino. Grazie alle nuove tecnologie e alle piattaforme digitali, Boldbrain potrà essere svolto senza problemi anche se le attuali regole di distanziamento sociale dovessero permanere fino in autunno. Nel caso in cui si rendesse necessario e, a tempo debito, il team organizzativo deciderà se trasferire in modalità online tutti gli appuntamenti previsti. Nel frattempo, quest’anno l’organizzazione si è dotata di una nuova piattaforma performante che consentirà agli addetti ai lavori e ai partecipanti di evadere i propri compiti in modo snello e di scambiare su piattaforma tutti i documenti di lavoro richiesti.

Le serate informative inizialmente programmate a Lugano e Bellinzona saranno invece sostituite da un incontro online accessibile a tutti su iscrizione. Questo momento informativo è consigliato a tutti coloro che stanno pensando di inoltrare la propria candidatura ma che hanno qualche dubbio sulla natura del programma e sul suo svolgimento. Tutti gli interessati possono partecipare senza impegno; il team operativo risponderà a tutte le domande e ai dubbi sulla idea innovativa proposta, oltre ad illustrare nel dettaglio l’intero programma e l’impegno richiesto. Le adesioni sono già possibili tramite il sito internet www.boldbrain.ch.

Gli organizzatori di Boldbrain Startup Challenge si dicono convinti che «mai come in questo momento di crisi la creatività e l’ingegno siano stimolati per trovare soluzioni ai nuovi problemi emersi. L’innovazione e la digitalizzazione possono essere la risposta al nuovo stile di vita che dobbiamo adottare e alle grandi sfide da affrontare nei prossimi anni. La nascita e l’insediamento di nuove startup innovative in Ticino potrà essere così un valore aggiunto per il tessuto economico colpito da questa crisi, poiché esse creeranno indotto e posti di lavoro altamente qualificati».

Edizione 2020: tempistiche

Da oggi, e fino al 20 luglio alle ore 23.50, sarà possibile inoltrare la propria candidatura tramite il modulo online dal sito www.boldbrain.ch. Durante l’estate saranno selezionate le 20 startup che prenderanno parte all’acceleratore. I team inizieranno il loro percorso con il primo incontro previsto il 4 settembre, a seguito del quale lavoreranno intensamente, affiancati da coach professionisti, fino alla seconda metà di novembre. A quel punto la giuria regionale selezionerà i 10 progetti che avranno accesso alla fase successiva. Alla cerimonia finale, in programma per il 3 dicembre presso l’Aula magna dell’USI a Lugano, saranno presentati i 10 progetti finalisti e saranno attribuiti i 6 premi decretati dalla giuria nazionale e dal pubblico presente all’evento.

Numeri rilevanti

- 120'000 CHF di premi in denaro

- 70'000 CHF ca. il valore degli altri premi in prestazioni

- 600 ore di coaching

- 90 giorni di accelerazione

- 20 startup selezionate

- 14 giudici coinvolti

- oltre 20 coaches

- 6 premi

- 5 workshop tematici

- 1 Investor Day

Come partecipare

Gli organizzatori, insieme a tutti i partner coinvolti, invitano tutte le persone in Ticino, o fuori cantone, che hanno un’idea innovativa da sviluppare, o che possiedono già una giovane startup, a cogliere la sfida inoltrando, entro il 20 luglio 2020 , la propria candidatura tramite il sito www.boldbrain.ch . La lingua ufficiale del programma è l’inglese.

Informazioni e comunicazione

Le informazioni di dettaglio sul Regolamento di partecipazione, i criteri di ammissione e il programma, sono disponibili sul sito www.boldbrain.ch , nelle versioni italiano e inglese. Per conoscere nel dettaglio lo svolgimento dell’intero programma, invitiamo tutti gli interessati a partecipare all’InfoDay online in programma il 17 giugno tramite iscrizione dal sito .

Gli organizzatori hanno il sostegno del Dipartimento delle finanze e dell’economia, BancaStato, USI EMBA, USI, SUPSI e, in ordine alfabetico, tutti gli altri partner del programma:

