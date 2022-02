Ricominciare a vivere, tornare a qualcosa che somigli alla normalità. Con il «Freedom Day» annunciato dal Consiglio federale, l’impressione è che la guerra contro il virus sia vinta. Una volta per tutte. E allora, dopo due anni vissuti tra mille cautele, l’euforia potrebbe prendere il sopravvento. Via le mascherine, addio ai certificati. «Eppure, sarebbe sbagliato chiudere il libro e andare avanti come se nulla fosse». Il medico cantonale Giorgio Merlani avrebbe preferito un messaggio «più cauto, di transizione». Perché finita l’emergenza, si apre un nuovo capitolo: la convivenza con il virus. «E le convivenze, lo sappiamo, non sono sempre facili».

Il virus è lì, noi siamo cambiati

Secondo il medico cantonale, «è giusto gioire della ritrovata libertà, ma non dobbiamo perdere la testa». Né, tantomeno,...