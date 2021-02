E perché non un’auto elettrica? È la domanda che ho iniziato a pormi alla luce delle sempre più numerose vetture «full electric» che incontravo lungo il tragitto casa-lavoro. Ho iniziato ad osservarle con curiosità e a smanettare in rete per scoprirne le caratteristiche. L’ho fatto gettandomi in un mondo sconosciuto, ma tanto affascinante tra kwh, celle delle batterie al litio, corrente continua e motore sincrono capace di liberare una gran quantità di cavalli all’istante (nel rispetto dei limiti della velocità). Tra il dire (informarmi), il fare (l’ordinazione) e il mollare (l’auto diesel) sono bastati pochi click per un acquisto online. Eppure lo scetticismo di amici e conoscenti, con i quali avevo condiviso questa scelta, era grande. C’è chi definiva quest’auto «un elettrodomestico» e chi manifestava ansia da carica, credendo che improvvisamente ci si possa trovare appiedati. In realtà i punti di ricarica non sono pochi (ma dovranno essere sempre di più) e i modelli con una batteria ad ampia capacità, man mano che passano i mesi, non fanno solo rima con Tesla. Anche se il marchio del geniale Elon Musk rimane oggi il numero uno in quanto a guida, prestazioni e tecnologia. Altri hanno però fiutato l’affare e stanno accelerando. La guida di un’auto elettrica è coinvolgente e vien da dire che quando la provi non la lasci più (e non è uno spot). L’auto che non inquina (anche se resta da chiarire quanto si brucia nel suo assemblaggio) è incredibilmente silenziosa ma, soprattutto, non occorre essere ecologisti sfegatati per mettersi al volante di una 100% elettrica. È una scelta che, al di là dei colori, guarda al futuro.