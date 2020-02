Loading the player...

Forse qualcuno di voi si immagina gli anziani simili a Mr. Magoo, il celebre cartone animato che non si rendeva conto dei pericoli a cui andava incontro. Ma è meglio che dimentichiate gli stereotipi: le «nuove» generazioni di over 80 girano tranquillamente per le strade ticinesi e molti di loro non hanno intenzione di rinunciare ai loro mezzi di trasporto.

Tuttavia, nelle scorse settimane in Svizzera sono stati ben due i casi di anziani che hanno percorso contromano l’autostrada, rappresentando un pericolo per se stessi e per gli alti automobilisti. Passando in rassegna gli ultimi anni, sono stati invece tre gli incidenti mortali in Ticino dovuti a veicoli contromano in autostrada. L’ultimo, ricordiamo, l’8 febbraio a Mendrisio, quando un 92.enne che percorreva la A2 in direzione nord ha invertito il senso di marcia a Capolago.

Se per alcuni ultraottantenni continuare a guidare resta imprescindibile, altri decidono di affidarsi ai mezzi pubblici, riconsegnando le patenti all’Ufficio Circolazione. Ma cosa spinge gli anziani a prendere questa decisione? Siamo andati in centro a Lugano per scoprirlo.

