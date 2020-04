Un sostegno alle persone in lutto a causa della pandemia. Lo propone la Fondazione Hospice Ticino, da 20 anni attiva come servizio specialistico di cure palliative a domicilio con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti e supporto ai loro familiari. «Al fine di dare il proprio contributo alla comunità colpita dall’attuale pandemia di COVID-19 la Fondazione ha deciso di usare al meglio le proprie competenze nell’ambito dell’accompagnamento al lutto, e di offrire un sostegno a chi ha perso un proprio caro a causa di infezione da nuovo Coronavirus», precisa un comunicato. Scopo dell’iniziativa: «Contenere e affrontare l’isolamento e la solitudine di queste persone che si trovano in situazione di lutto». La Fondazione diretta da Omar Vanoni e con sede a Lugano spiega che «la condizione di isolamento forzato durante la pandemia di COVID-19 ha portato, oltre alle sofferenze fisiche, anche un enorme stress a pazienti, familiari, professionisti della salute e società in generale. Sul territorio si riscontrano infatti anche sofferenze emotive e psicologiche dovute in particolare alle incertezze della situazione, soprattutto per i familiari che vedono i propri cari ricoverati in reparti acuti specifici per i malati di COVID-19, senza avere la possibilità di far loro visita e senza sapere se li rivedranno». Nel caso di decesso di questi pazienti - aggiunge - «spesso i familiari non hanno nemmeno la possibilità di dar loro un ultimo saluto, fare il commiato o celebrarne i funerali in modo adeguato. Un lutto che molto spesso era inatteso e non preparato, diventa quindi ancora più tragico e difficile da affrontare».

Come mettersi in contatto

L’offerta prevede un sostegno professionale gratuito attraverso le competenze dei collaboratori di Hospice Ticino nell’assistenza a livello emotivo, esistenziale e spirituale. Il servizio è inoltre attivo in collaborazione con la Lega ticinese contro il cancro per quel che riguarda i Gruppi di auto mutuo aiuto per persone in lutto (Gruppi AMA-TI) già promossi insieme da oltre 10 anni, e con alcuni partner già attivi negli ambiti citati o in altri come quello psicologico, tramite l’Associazione ticinese psicologi, parte integrata dell’apposita task force psicologica cantonale. Per usufruire di questa possibilità basta telefonare allo 079/592.65.90 dalle 9 alle 17 o eventualmente anche la Fondazione stessa. Un’infermiera con formazione specifica nell’accompagnamento e nella gestione del lutto è pronta ad accogliere le richieste di sostegno. Dopo un breve colloquio la persona sarà messa in contatto con gli altri specialisti della Fondazione (come i suoi consulenti spirituali) o dei partner sul territorio (per esempio la task force psicologica o altri psicologi), come pure con alcuni membri dei Gruppi AMA-TI. La partecipazione a questi Gruppi (Gruppi AMA-TI) resta come di consueto aperta a chiunque ne abbia il bisogno, a prescindere dall’attuale situazione di emergenza: compresi dunque i familiari di pazienti che non siano stati presi in carico da Hospice Ticino e Lega ticinese contro il cancro, o che non siano deceduti a causa di COVID-19. Al momento gli incontri fisici dei Gruppi sono comunque sospesi ma in parte attivi a distanza. Per saperne di più sull’attività di Hospice Ticino si può visitare il sito www.hospice.ch e la relativa pagina Facebook.