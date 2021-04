Una lunga fila di camper che attende pazientemente di entrare. È così che si presenta l’ingresso del Campofelice Camping Village di Tenero, letteralmente preso d’assalto dai turisti. Ma non è l’unica struttura che vive questa Pasqua da tutto esaurito. Siamo andati nei campeggi per vedere come turisti e personale sta vivendo questo anticipo d’estate.