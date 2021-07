Ma andiamo con ordine. Ieri lo stesso Gruppo Grandi Carnevali ha diramato un comunicato nel quale ha riferito dell’incontro di martedì, spiegando che «l’allentamento dei provvedimenti contro il coronavirus per i grandi eventi, l’avanzamento della campagna vaccinale, così come lo ‘‘scudo protettivo’’ per le grandi manifestazioni messo a disposizione da Confederazione e Cantoni, concedono agli organizzatori di nutrire la speranza di poter svolgere i carnevali a febbraio». Ad ogni modo, viene precisato, «le incognite sono ancora numerose» e per questo motivo «il Gruppo si sta adoperando per trovare soluzioni comuni». Fra le tante incognite, il Gruppo evidenzia «le criticità di controllo del Green Pass negli accessi», oppure «l’organizzazione dei cortei». Gli organizzatori si dicono inoltre «molto preoccupati per le questioni finanziarie, per l’aumento dei costi relativi alla sicurezza come pure per le probabili minori entrate». Detto ciò, «il Gruppo non demorde e continuerà a ritrovarsi durante l’estate così da definire soluzioni comuni» e incontrare poi «entro il mese di settembre le autorità» e «decidere al più tardi a fine ottobre la fattibilità di un’edizione 2022 completa oppure in formato ridotto».