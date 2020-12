In un «momento difficilissimo», con «giornate in cui non entra un’anima in negozio» arriva una decisione da Berna considerata «una follia». È praticamente unanime il pensiero dei negozianti di Lugano in seguito al giro di vite del Consiglio federale per frenare la diffusione del coronavirus. La chiusura dei negozi alla domenica è considerata un duro colpo dagli addetti ai lavori, in quanto il giro di affari di dicembre avrebbe portato un po’ di ossigeno. Senza contare, come ritengono alcuni commercianti, ma anche la presidente di Federcommercio Lorenza Sommaruga, che un giorno in meno per gli acquisti di Natale potrebbe creare ulteriore assembramenti. Nel video di seguito parlano i commercianti.