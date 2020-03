Dopo che nella giornata di ieri il Municipio di Losone ha attivato ulteriori misure volte ad assicurare la protezione della popolazione dall’epidemia di coronavirus, anche diversi altri Comuni si sono dati da fare.

Il Municipio di Biasca si è attivato per sostenere direttamente le persone in difficoltà (anziani, persone sole, malati, ecc.) coordinando le molte iniziative private nate in questi giorni. Ha quindi deciso di collaborare con il Centro ATTE del borgo per organizzare e fornire i pranzi a domicilio, nonché consegnare la spesa a domicilio. I servizi, attivi da lunedì 16 marzo e fino a nuovo avviso, sono a disposizione per le persone domiciliate nel Comune che l’Ufficio federale della sanità pubblica indica come persone vulnerabili ossia quelle a partire dai 65 anni e le persone di ogni età con una delle seguenti malattie: tumore, diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario. Il coordinatore del servizio e dei volontari sarà Yves Toutounghi. La consegna della spesa è svolta a titolo gratuito.

Tutti gli interessati possono rivolgersi al numero di telefono 091 862 43 60 (ATTE Biasca e Valli) tra le 9 e le 17 dal lunedì al venerdì. Si chiede alle persone interessate di non presentarsi presso la struttura di propria iniziativa.

L’Esecutivo biaschese ha inoltre ha deciso la chiusura al pubblico di tutti gli sportelli dell’amministrazione comunale da lunedì 16 marzo e fino a nuovo avviso. I servizi saranno accessibili unicamente previo appuntamento telefonico e la consulenza agli sportelli sarà valutata dai servizi stessi ed evase secondo reale necessità. La popolazione è invitata a privilegiare il contatto telefonico o utilizzare la modulistica e i servizi previsti dallo sportello online www.biasca.ch . Il Municipio ha inoltre chiesto ai diversi responsabili di servizio di organizzare dei turni di lavoro tra il personale e, laddove possibile, di promuovere il telelavoro. A questo proposito si informa la popolazione che da martedì 17 marzo 2020 e fino a nuovo avviso l’Ecocentro comunale sarà chiuso.

Anche a Faido il Municipio scende in campo per aiutare gli anziani che hanno bisogno di un aiuto per effettuare la spesa o per altre necessità. Lo fa mettendo loro a disposizione il numero telefonico 091 290 84 05 al quale ci si può rivolgere dalle 9 alle 11.30 e dalle 14 alle ore 17. L’animatore comunale coordinerà un gruppo di volontari che si sono resi disponibili. Il servizio di consegna è svolto a titolo gratuito.

Agno

Il Municipio di Agno ricorda che l’ufficio sociale, raggiungibile al numero 091 612 23 23, è sempre a disposizione della popolazione, e in particolare delle persone più bisognose, per prestare un primo supporto o un primo intervento. Il Municipio ha inoltre volentieri accolto le segnalazioni spontanee di cittadini che si mettono a disposizione per aiutare con un servizio di spesa a domicilio (alimentari e medicinali) gli anziani, le persone ammalate, sole o impossibilitate a spostarsi. In caso di necessità è possibile contattare il numero 079 558 41 77.

