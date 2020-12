Quest’anno la tradizionale campagna di prevenzione «Montagne Sicure» ha un duplice obiettivo: da un lato sensibilizzare la popolazione ad adottare un comportamento corretto in rapporto alle disposizioni anti-COVID, dall’altro sensibilizzare i frequentatori degli impianti sciistici e coloro che decidono di avventurarsi in montagna sui rischi che queste attività comportano. «L’obiettivo principale sul quale ci concentriamo è ridurre i numero di infortuni», spiega il capoprogetto Renato Pizolli. «Quest’anno potrebbe esserci una voglia di attività all’aperto diversa dal solito che si traduce in neofiti che affrontano la montagna d’inverno con attrezzature conoscenze non per forza adeguate». A preoccupare è anche il possibile peso supplementare per il sistema sanitario rappresentato da questo tipo di infortuni, che si spera di scongiurare grazie alla prevenzione e ad alcune semplici regole. Gli specialisti alpini forniscono poche ma indispensabili raccomandazioni da seguire, sia agli esperti sia ai neofiti della montagna: mai avventurarsi da soli in caso di gite, di sci-escursionismo o di sci fuori pista; pianificare accuratamente le uscite con l’ausilio di una cartina topografica, tenendo in considerazione le proprie capacità fisiche e tecniche; portare sempre con sé il materiale di sicurezza primario (ARTVA, sonda, pala, farmacia, cartina topografica, provviste e un mezzo per comunicare); non speculare sull’attrezzatura e l’abbigliamento; in caso di poca esperienza rivolgersi alle società alpinistiche o affidarsi alle guide alpine.