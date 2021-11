In questa rubrica parliamo dei tipi di consulenti assicurativi che potresti incontrare durante la tua vita e dai quali io, nei tuoi panni, starei alla larga. Non farò distinzione fra broker, consulenti, intermediari e assicuratori. Non importa con quale nome sei abituato a chiamare la persona alla quale ti rivolgi per le polizze assicurative della tua famiglia, dall’auto alla cassa malati, fino alla polizza vita. Questa guida vale per tutte le assicurazioni, ma per comodità farò degli esempi su quella più «famosa»: la cassa malati. Nella prima puntata parliamo de «Il centralinista».

Te lo dico subito, senza tanti giri di parole: fai attenzione ai call center e ai concorsi a premi.

Call Center

Tralasciamo la rottura di scatole, le chiamate a qualsiasi ora e l’insistenza. Come fanno queste persone, senza nemmeno conoscerti e senza sapere come sei assicurato, a dire «stai pagando troppo», «ti facciamo risparmiare almeno il 30%», «chiamo dalla centrale assicurazioni di Berna, ci risulta che lei sta pagando troppo per la cassa malati», etc, etc...?

Non ti suona strano?

Questo tipo di approccio denota poca professionalità e poco rispetto delle regole, infatti, da tempo le cosiddette «chiamate a freddo» sono vietate. Stai quindi alla larga dalle compagnie di brokeraggio che ti contattano telefonicamente, senza che tu le abbia mai incontrate.

Concorsi a premi

Ultimamente, sui social media, vedo sempre più spesso pagine e società che offrono la possibilità di vincere buoni benzina, viaggi e weekend in Ferrari in cambio di una consulenza «senza impegno».

Sai cosa vogliono?

Vogliono solo il tuo numero di telefono, così possono cominciare a chiamarti senza sosta, bypassando le restrizioni sulle chiamate a freddo. Il mio consiglio è quello di non affidarti a società che hanno un approccio al cliente così aggressivo, perché non è una buona premessa. Credimi, il 99% delle volte, i giri in Ferrari e i viaggi non li vince nessuno. E spesso non ti fanno nemmeno risparmiare.

