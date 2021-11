In questa rubrica parliamo dei tipi di consulenti assicurativi che potresti incontrare durante la tua vita e dai quali io, nei tuoi panni, starei alla larga. Non farò distinzione fra broker, consulenti, intermediari e assicuratori. Non importa con quale nome sei abituato a chiamare la persona alla quale ti rivolgi per le polizze assicurative della tua famiglia, dall’auto alla cassa malati, fino alla polizza vita. Questa guida vale per tutte le assicurazioni, ma per comodità farò degli esempi su quella più «famosa»: la cassa malati. Nella quinta puntata parliamo del «giocatore d’azzardo».

Le cose al tavolo si mettono male? Lui prende le poche fiches che gli sono rimaste e va in all in! La stessa cosa che fai con gli alimenti, devi farla con le tue polizze assicurative: controlla sempre la data di scadenza! Questo genere di consulente, pur di non rinunciare alla provvigione, ti fa firmare nuovi contratti anche se il tuo è «bloccato». Cosa significa questo? Significa, per esempio, che se le complementari della tua cassa malati «scadono» il 31 dicembre 2024 ed il contratto che ti ha proposto il furbacchione inizia il 1° gennaio 2023, allora ti troverai per un anno intero a pagare una doppia assicurazione. Eccolo, il giocatore d’azzardo! È arrivato dicendoti che ti avrebbe fatto risparmiare ed ora ti ritrovi a pagare due assicurazioni! Meglio evitare, no?