In questa rubrica parliamo dei tipi di consulenti assicurativi che potresti incontrare durante la tua vita e dai quali io, nei tuoi panni, starei alla larga. Non farò distinzione fra broker, consulenti, intermediari e assicuratori. Non importa con quale nome sei abituato a chiamare la persona alla quale ti rivolgi per le polizze assicurative della tua famiglia, dall’auto alla cassa malati, fino alla polizza vita. Questa guida vale per tutte le assicurazioni, ma per comodità farò degli esempi su quella più «famosa»: la cassa malati. Nella seconda puntata parliamo del «laureato all’università della vita».

Hai presente quelle persone che sui social sono a giorni alterni allenatori di calcio, virologi, filosofi, insegnanti di italiano, piloti di Formula 1 e finissimi chef? Quanto sono credibili? Ecco, anche in ambito assicurativo è importante affidarsi a dei consulenti con delle competenze reali. E come li distingui dai millantatori? Semplice: sono registrati alla FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari).

«Miocuggino» che di giorno fa il meccanico e la sera «vende» casse malati, non può registrarsi alla FINMA. Servono un titolo di studio riconosciuto (attesta che so le cose), possibilmente abbinato ad un’esperienza sul campo (so applicare ciò che so), l’estratto del casellario giudiziario (non ho commesso reati) e l’estratto del registro delle esecuzioni (non faccio pasticci con il denaro). Quindi, prima di iniziare la consulenza, pretendi che il consulente ti mostri il suo numero FINMA e verificalo.

È molto semplice:

Clicca su questo link e poi digita il numero che ti ha fornito il consulente. A questo punto il risultato della ricerca potrà dare una delle seguenti 3 opzioni:

A. Nessun risultato: mandalo via! Significa che la persona che hai davanti non ha nessuna qualifica per fornirti una consulenza assicurativa. La preparazione, la formazione e l’esperienza sono molto importanti. Sono il motivo per cui, quando non stai bene, chiami un medico e non un idraulico. Hai il diritto di essere seguito da un professionista, quindi, quando incontri un consulente che non risulta iscritto alla FINMA, il mio consiglio è: ciao ciao, grazie e arrivederci!

B. Nome azienda: questa è una zona d’ombra. Significa che l’azienda per cui lavora è certificata, ma il consulente che hai davanti probabilmente no. Nel dubbio, non rischierei.

C. Nome consulente: è un buon inizio! Accetta la consulenza, ma ci sono altri punti a cui stare attento (te li spiego nelle prossime puntate o, se vai di fretta, li trovi qui).

Un piccolo chiarimento è dovuto: nei casi B e C il consulente potrebbe dirti: «Non sono registrato, ma ho conseguito il diploma da intermediario assicurativo». Bene, che te lo dimostri prima di continuare con la consulenza.

©CdT.ch - Riproduzione riservata