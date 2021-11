In questa rubrica parliamo dei tipi di consulenti assicurativi che potresti incontrare durante la tua vita e dai quali io, nei tuoi panni, starei alla larga. Non farò distinzione fra broker, consulenti, intermediari e assicuratori. Non importa con quale nome sei abituato a chiamare la persona alla quale ti rivolgi per le polizze assicurative della tua famiglia, dall’auto alla cassa malati, fino alla polizza vita. Questa guida vale per tutte le assicurazioni, ma per comodità farò degli esempi su quella più «famosa»: la cassa malati. Nella quarta puntata parliamo del «prestigiatore».

Dal dizionario Treccani: «Sostantivo maschile, in senso figurato: chi, con abilità e disinvoltura, riesce a trarre altri in inganno, dando ad intendere una cosa per un’altra». Molti furbetti fanno «il gioco delle tre carte» e spesso i clienti ci cascano, salvo poi accorgersi di essere stati fregati. Ma quando te ne rendi conto, è ormai troppo tardi. Il Prestigiatore arriva a casa tua, ti racconta un sacco di storielle e ti illude che se firmerai subito con lui, risparmierai un capitale. E invece cosa fa? Ti porta la franchigia da 300 a 2500 franchi, oppure ti sposta da camera privata a camera comune, ti toglie la medicina alternativa, o ancora, ti diminuisce la % di rimborso sull’apparecchio dei tuoi figli e così via.

Stai molto attento: confronta scrupolosamente la tua situazione attuale con quella «miracolosa» che ti sta proponendo. La posta in gioco sono la salute e i risparmi della tua famiglia. Per semplificarti le cose, io preparo sempre uno schema, dove voce per voce metto a confronto le prestazioni attuali con quelle che ti consiglio per il futuro. Il tuo consulente non lo fa? Male!

