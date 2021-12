I consulenti che dovresti evitare: the wolf of Wall Street

In questa rubrica parliamo dei tipi di consulenti assicurativi che potresti incontrare durante la tua vita e dai quali io, nei tuoi panni, starei alla larga. Non farò distinzione fra broker, consulenti, intermediari e assicuratori. Non importa con quale nome sei abituato a chiamare la persona alla quale ti rivolgi per le polizze assicurative della tua famiglia, dall’auto alla cassa malati, fino alla polizza vita. Questa guida vale per tutte le assicurazioni, ma per comodità farò degli esempi su quella più «famosa»: la cassa malati. Nella sesta puntata parliamo del «wolf of Wall Street».

È sempre di corsa, sempre in mezzo al business. Gira con i macchinoni e rimbalza da un cliente all’altro. Quando lo chiami non risponde e se ti risponde, ti fa la «supercazzola».

Un consulente che ha fretta non ti sta offrendo un buon servizio. La consulenza non può dirsi finita finché non avrai chiare tutte le prestazioni che otterrai passando ad una nuova assicurazione. È importante che il tuo consulente si prenda tutto il tempo necessario per darti una panoramica completa e comprensibile di ciò che ti sta proponendo. Non fidarti solo di ciò che ti dice. Carta canta. Verifica che quanto decantato dal tuo consulente sia riportato nella brochure e nelle condizioni generali del prodotto che ti sta proponendo.

Ho visto troppi consulenti dire mezze verità e troppi clienti totalmente ignari delle coperture che avevano acquistato. Per non sbagliare, dopo la consulenza, oltre a consegnare i documenti canonici, io faccio un riassunto di tutte le caratteristiche dei prodotti e lo invio al cliente. Così, ogni volta che ne avrai bisogno, potrai riguardarlo ed avere un refresh sulle prestazioni che ti spettano di diritto. Molti consulenti fanno un lavoro approssimativo e poi dicono al cliente: «Te l’avevo detto, ma ti sei dimenticato», «Guarda che hai capito male», etc, etc... Con le assicurazioni non vale dire «Ma il mio consulente mi ha detto che avevo questa copertura». Con le assicurazioni, o la copertura ce l’hai e allora ti rimborsano, oppure non ce l’hai e paghi di tasca tua! Mi rendo conto che ci vuole tempo per lavorare bene e prendersi cura dei clienti, con onestà e trasparenza.

Per farti capire: i «furbetti» fanno in media 50 o 60 consulenze al mese. Corrono di casa in casa, arraffano contratti e poi spariscono. Non hanno materialmente il tempo di seguirti e di darti assistenza in caso di problemi. Io di consulenze ne accetto massimo 10 al mese, perché lavoro in maniera scrupolosa negli interessi dei miei clienti e li seguo passo dopo passo, anche dopo aver stipulato un’assicurazione.

