I conti approdano in aula con nubi nere all’orizzonte

Come già nel 2017 e nel 2018, anche il Consuntivo 2019 chiuderà con un avanzo di esercizio (di 60,3 milioni di franchi, ndr) ma ciò che lo distingue dai due precedenti rendiconto è il momento storico in cui si situa. La pandemia di coronavirus ha stravolto molta della nostra quotidianità, dal modo di lavorare all’attività pubblica. Normale, dunque, che gli effetti dell’emergenza sanitaria che ha caratterizzato l’anno in corso siano stati presi in considerazione anche al momento di chiudere i conti del 2019. Con uno sguardo vigile rivolto anche alle cifre degli anni a venire, che si tingeranno inevitabilmente di rosso. L’incertezza e le riflessioni sulle conseguenze per le finanze pubbliche e sul ruolo dello Stato sono stati giocoforza al centro dei lavori della Commissione gestione e finanze...