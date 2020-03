In Ticino tra i temi legati al contenimento del coronavirus, oltre alla gestione delle strutture sanitarie e delle frontiere, c’è anche la scuola. Alla luce delle decisioni delle autorità italiane, abbiamo chiesto al direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), cosa si intende fare nel nostro cantone per i docenti e gli studenti provenienti dalla cosiddetta «zona arancione». Il consigliere di Stato precisa subito che «in base alle recenti norme italiane, solo chi lavora e può attestarlo e solo per emergenze si può lasciare la zona rossa». Di conseguenza, «per i docenti valgono le regole che sono in vigore per gli altri lavoratori: presentando i permessi a chi eventualmente li dovesse fermare possono entrare sul nostro territorio». Diversa la situazione per gli studenti, spiega Bertoli, che invece «non sono menzionati nella deroga, quindi di base non possono lasciare questa zona. Noi come Stato estero non possiamo che prendere atto di questa decisione italiana, benché la questione debba ancora essere esplicitamente chiarita con le autorità della vicina penisola».