Alla fine del terzo trimestre di quest’anno, in Ticino il numero dei frontalieri ha superato quota 70 mila. Per la precisione, i detentori di un permesso G erano 70.078. Si tratta di una crescita dell’1,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,1% su base annua.

A livello nazionale, stando ai dati diramati dall’Ufficio di statistica (UST), il numero di frontalieri attivi in Svizzera era pari a circa 341.000. Il loro numero complessivo è aumentato di 1,7% rispetto al terzo trimestre 2019. Poco più della metà di tutti i frontalieri era domiciliata in Francia (55,0%), mentre il 23,5% e il 18,2% rispettivamente in Italia e in Germania. Negli ultimi cinque anni il numero di frontalieri è passato da 304.000 nel terzo trimestre 2015 a 341.000 nel terzo trimestre di quest’anno, il che corrisponde a un incremento del 12%.