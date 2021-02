Fare sport, ci viene spesso ribadito, fa bene. Al corpo innanzitutto, ma anche alla mente. Soprattutto alla mente, visto che stiamo vivendo nel mezzo di una pandemia e avremmo tanto bisogno di sfogarci. Eppure, le palestre sono chiuse e nemmeno gli allenamenti individuali (quelli, per intenderci, mostrati nel video prendendo in prestito immagini d’archivio) sono consentiti. Il che porta diversi gestori a lamentarsi, in particolare pensando a quanto è permesso in altri ambiti. Per capirne di più, abbiamo parlato con alcuni di loro fra timori, speranze e aiuti che arrivano anche se non sempre nella forma gradita.