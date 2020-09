Il 323. esimo Comitato cantonale del PLR, svoltosi ieri sera nell’aula magna della SUPSI di Canobbio, è stato caratterizzato - e non poteva essere altrimenti - dal tema delle relazioni tra la Svizzera e l’Unione europea e agli Accordi bilaterali. Una scelta quasi obbligata, a tre settimane dall’importante votazione federale sull’iniziativa per la limitazione lanciata dall’UDC. E il caso ha voluto che proprio qualche ora prima, a Bellinzona, tra le voci dei favorevoli all’iniziativa vi fossero anche le voci liberali radicali fuori dal coro di Fabio Schnellmann e Andrea Giudici.

Ricerca e innovazione

Concluse le formalità di rito, il dibattito in sala si è concentrato sulla tema caldo della serata. Il primo a prendere la parola è stato il professor Giambattista Ravano, direttore per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento della conoscenza della SUPSI, il quale ha rammentato l’importanza della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro per la ricerca dell’UE. «L’accettazione dell’iniziativa vi escluderebbe dai progetti di ricerca, costringendoci a dover percorrere una via solitaria», ha ammonito. «Per Stati Uniti e Cina la Svizzera è un granellino di polvere, per loro saremmo sempre gli ultimi dunque è impraticabile pensare di fare ricerca con questi Paesi». La parola è poi passata a Franco Celio il quale si è invece schierato a favore dell’iniziativa: «Lo Stato deve aver e il diritto di sapere chi sono gli stranieri sul suo territorio». I due interventi in apertura - con opinioni contrapposte - sono state il preludio a una discussione molto animata.

Posizioni contrapposte

Detto delle voci liberali radicali fuor dal coro, nel suo breve intervento Schnellmann ha ribadito che «il merito dell’iniziativa è quello di dare possibili soluzioni al problema del dumping, della sostituzione dei residenti e della sovrappopolazione». Un’argomentazione, questa, che è stata criticata senza mezzi termini dalla deputata Natalia Ferrara: «I tempi di Schwarzenbach sono passati. Noi vogliamo persone e non solo braccia: per curare i nostri anziani, costruire le nostre strade e finanziare le nostre pensioni ci convengono lavoratori stranieri più vicini a noi e più facili da integrare. Quando sento che la prima fonte di benessere del nostro Paese viene messa in discussione dal mio stesso partito mi chiedo se sono al posto giusto».

Una riflessione sui Bilaterali

In ogni caso, la maggior parte dei presenti che sono intervenuti ha concordato che la libera circolazione ha creato più di un problema u cui riflettere, ma la soluzione non è la disdetta dei Bilaterali «Concordo che qualche crepa nella libera circolazione c’è, ma non per questo bisogna buttare tutte le finestre di casa per vedere cosa succede», ha ammonito il deputato Matteo Quadranti, ricordando che «il nostro principale partner commerciale è l’UE». Riferendosi al dumping salariale, la consigliera comunale luganese Morena Ferrari Gamba ha ribadito la necessità di entrare nelle imprese ricordando il concetto di responsabilità sociale. Ma questa - ha ammonito, non unica in sala - «è una discussione che bisognava fare da tempo e non a pochi giorni dalla votazione». Per la capogruppo Alessandra Gianella, invece, «la libera circolazione ha portato anche a dei problemi, che vanno risolti con le misure di accompagnamento, ma far saltare gli altri sei accordi sarebbe deleterio».

L’intervento conclusivo è stato quello del presidente Bixio Caprara (il cui successore alla testa del partito verrà verosimilmente designato dal Congresso del prossimo 22 novembre, ndr). Replicando a chi - come l’avvocato e già candidato al Nazionale nel 2011 Emanuele Verda - auspicava un sì per lanciare un segnale a Berna, Caprara ha ricordato che i risultati si ottengono portando argomenti. «Cerchiamo di difendere i nostri interessi con cognizione di causa. I 30 mila frontalieri nel terziario sono un problema, ma chi li chiama? Dobbiamo essere meno ipocriti e guardarci in faccia. I mal di testa ci sono, ma la ghigliottina non li ha mai fatti passare».

Dopo due ore e mezza di dibattito il Comitato ha rigettato la proposta di lasciare libertà di voto e a larga maggioranza (55 voti contro 6) ha raccomandato di bocciare l’iniziativa per la limitazione.

©CdT.ch - Riproduzione riservata