Il nuovo istituto potrebbe poi avere un’ulteriore funzione: il supporto all’Ordine nella formazione permanente dei camici bianchi, sul modello di quanto accade in altri atenei svizzeri. «Ad esempio Lucerna - dice Franco Denti, il quale torna sull’importanza di un presidio accademico specificamente indirizzato alla medicina di base -. Per ottenere il titolo di specialista in medicina interna generale occorrono, dopo la laurea, almeno 5-6 anni. L’istituto universitario sarebbe il collante fondamentale per mettere in relazione tra loro gli ospedali, gli studi professionali, i centri di formazione». Nella medicina di famiglia, aggiunge il presidente dell’Ordine, «serve soprattutto qualità degli interventi. La nostra non è soltanto cura, noi siamo il presidio di prossimità che attenua la pressione sugli ospedali, cosa che è emersa con ogni evidenza in tempi di pandemia. Non solo: in una comunità che diventa sempre più anziana, affrontiamo ogni giorno i problemi della cronicità e interagiamo con radicale cambiamento della struttura sociale. Siamo l’altra faccia di una medicina iperspecializzata e depersonalizzata, siamo coloro che dialogano con i pazienti, li ascoltano e li accompagnano nella loro sofferenza. Per questo dico che un istituto come quello che vogliamo contribuire a creare potrebbe servire anche ad accrescere la cultura della medicina, cosa di cui abbiamo davvero bisogno».