I medici non devono conoscere una seconda lingua nazionale

Da Mon Repos arriva una bacchettata in grande stile al Gran Consiglio ticinese. Come reso noto dal Dipartimento della sanità e della socialità, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che per poter ottenere l’autorizzazione all’esercizio di una professione medica universitaria non è necessario conoscere una seconda lingua nazionale, annullando de facto quanto deciso dal Legislativo nel dicembre di tre anni fa.

La decisione parlamentare

Nell’ambito della revisione della Legge sanitaria, adottata l’11 dicembre 2017, il Gran Consiglio, aveva aggiunto il requisito dell’autonomia in una seconda lingua nazionale come conditio sine qua non per l’autorizzazione all’esercizio di una professione medica universitaria. Pur essendo consapevole della criticità dal profilo giuridico, aveva ritenuto che la legislazione federale in materia, che esige la conoscenza di una sola lingua nazionale, presentasse una lacuna che andava colmata. Il Parlamento aveva ritenuto imprescindibile la conoscenza, per questi operatori sanitari, di una seconda lingua nazionale oltre all’italiano, così da garantire loro lo svolgimento in sicurezza delle proprie funzioni professionali in Ticino.

«Disposizioni esaustive»

La decisione del Legislativo non era andata giù all’Ente ospedaliero cantonale e a due cliniche private, che avevano deciso di appellarsi al TF, chiedendo e ottenendo l’effetto sospensivo. A poco meno di due anni e mezzo dalla decisione parlamentare, i giudici di Mon Repos hanno infine dato ragione ai ricorrenti. Nelle due sentenze spiega il Dipartimento diretto da Raffaele De Rosa, il TF conferma che le disposizioni federali in materia di requisiti per l’autorizzazione dell’esercizio della professione sono esaustive. La decisione, che esenta dunque un medico italiano dal conoscere il tedesco oppure il francese, arriva in un momento molto particolare. In questi mesi di emergenza si è discusso parecchio della dipendenza dal personale sanitario estero e della necessità di formare più personale residente. «La sentenza era giuridicamente abbastanza prevedibile», ci spiega il direttore della Divisione della salute pubblica Paolo Bianchi. «Il segnale politico lanciato dal Gran Consiglio è comunque quanto mai d’attualità. L’aumento dei medici formati in Svizzera è auspicabile anche perché come abbiamo visto la dipendenza dall’estero si traduce in un possibile precettamento del personale frontaliero in caso di crisi».

